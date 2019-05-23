Депутата Новгородской областной думы приговорили к 1,5 года колонии-поселения за растрату

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 мая. /ТАСС/. Новгородский районный суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении депутата областной думы Сергея Вяткина. Его приговорили к полутора годам лишения свободы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах в четверг.

"Решением суда Сергею Вяткину назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев в колонии-поселении", - рассказал собеседник агентства.

В отношении Вяткина было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). По версии следствия, в 2016 году Вяткин, который с 2011-2016 годах занимал пост генерального директора ЗАО "ЭЛСИ", используя свое служебное положение, с целью хищения денежных средств подписал приказы и принял на работу людей, которые фактически обязанности в назначенных должностях не исполняли. Деньги, начисленные этим людям в качестве зарплаты, бывший гендиректор обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению. Общая сумма ущерба составила более 1,8 млн рублей.

Вяткин был избран депутатом Новгородской областной думы в 2016 году от партии "Единая Россия" и числится заместителем председателя комитета областной думы по законодательству и местному самоуправлению. Однако из-за уголовного дела президиум регионального политсовета приостановил его членство в партии.