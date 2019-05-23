Производитель заплатит штраф из-за поломки поезда на серой ветке метро Москвы

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Производитель электропоездов - АО "Метровагонмаш" - заплатит штраф порядка 1,5 млн из-за поломки состава, в результате чего в четверг вечером произошел сбой на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы метрополитена.

"Причина остановки понятна - техническая неисправность состава. Состав находится на сервисном контракте у производителя вагонов. В соответствии с контрактом, ему будут зачислены штрафы, размер которых около 1,5 млн рублей. Завод-изготовитель - АО "Метровагонмаш - уже подтвердил техническую неисправность состава", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что последствия сбоя были устранены "в рамках регламентных сроков: движение поездов из тоннеля началось через 35 минут после остановки первого поезда". "Проезд на автобуcах был бесплатным до 23:00. Московский метрополитен приносит извинения за сложившуюся ситуацию", - добавил собеседник агентства.

В четверг вечером движение поездов на северном участке серой линии было прервано в обоих направлениях: в тоннеле между станциями "Бибирево" и "Алтуфьево" остановились три состава. По официальным данным, которые привели в столичной подземке, движение отсутствовало 35 минут. На обе станции были направлены представители экстренных служб.

Медицинская помощь никому не потребовалась, сообщили ТАСС в пресс-службе главка МЧС Москвы. До момента восстановления движения наземный транспорт в районе станций "Бибирево" и "Алтуфьево" работал бесплатно.

По данным метрополитена, причиной случившегося стала поломка состава. Анализ ситуации будет проведен в ближайшее время. В метро уточнили, что проблема была с составом серии 760.

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