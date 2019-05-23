Адвокат заявил, что жена Бута могла бы добиваться личного свидания с ним в тюрьме в США

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /ТАСС/. Супруга находящегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бута после приезда в США могла бы добиваться личного свидания с мужем без разделительного стекла в тюрьме "Марион" (штат Иллинойс). Такое мнение высказал в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС адвокат Алексей Тарасов.

Ранее газета "Известия" сообщила, что семья Виктора Бута получила американские туристические визы сроком на шесть месяцев с возможностью однократного въезда. "Сейчас мы планируем поездку на конец августа - начало сентября. В Штатах хотим находиться как минимум месяц. Все зависит от финансов", - рассказала изданию супруга Бута Алла. По ее словам, она надеется на то, что администрация тюрьмы позволит ей посещать мужа несколько раз в неделю, хотя, согласно действующим правилам пенитенциарного учреждения города Мэрион, визиты допускаются лишь один раз в неделю и только по выходным.

"Я пока не имеют информации о том, получила ли Алла Бут американскую визу и, скорее всего, смогу ответить на этот вопрос только в пятницу, - отметил в свою очередь Тарасов. - Но мы ранее обговаривали с ней возможность поездки. Надеюсь, что буду ее сопровождать. Не исключено, что у Аллы Бут с супругом может состояться свидание не в комнате, разделенной стеклом, а контактное свидание".

Со своей стороны в генконсульстве РФ в Нью-Йорке корреспонденту ТАСС сообщили, что готовы оказать полное содействие и сопровождение супруги Виктора Бута в поездке в штат Иллинойс.