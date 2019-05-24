Охранное агентство на Камчатке оказывало услуги Минобороны без лицензии

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 мая. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении директора охранного агентства, которое оказывало услуги Министерству обороны России в городе Вилючинске на Камчатке, не имея лицензии, сообщила ТАСС в пятницу старший помощник руководителя следственного управления СКР по Камчатскому краю Елена Матафонова.

"Уголовное дело возбуждено в отношении директора ООО "Охранное агентство Торнадо-С". Он подозревается в незаконном предпринимательстве при охране объектов Минобороны в Вилючинске", - сказала Елена Матафонова.

По версии следствия, в 2018 году охранное агентство заключила с ФГУП "Главное военное строительное управление №4" Минобороны России договор на оказание услуг по охране военных объектов в Вилючинске. "При этом у общества отсутствовала обязательная лицензия на право их охраны, что создавало повышенную террористическую уязвимость военных объектов", - пояснила Елена Матафонова.

Охранная фирма, по ее словам, успела получить с Минобороны более 2,5 миллиона рублей за оказанные услуги. Следствие устанавливает все объекты, обслуживавшиеся ООО "ОА Торнадо-С".

Закрытое административно-территориальное образование - город Вилючинск расположен в 50 км от Петропавловска-Камчатского, на берегу Авачинской бухты. Его называют городом подводников, так как здесь расположена база атомных подводных лодок Тихоокеанского флота, базируются береговые части обеспечения ТОФ и судоремонтный завод ВМФ.