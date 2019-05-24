В городе на севере Якутии подтопило дворовые территории и дороги

ЯКУТСК, 24 мая. /ТАСС/. Уровень воды в реке Колыма у города Среднеколымск на севере Якутии превысил критическую отметку на 37 см, подтопило дворовые территории и дороги. Об этом сообщил ТАСС в пятницу представитель районной администрации.

"Уровень воды составляет 12 метров 37 см, превышает критическую отметку на 37 см. Подтоплены дворовые территории, дороги. Ведется подсчет подтопленных объектов. Подтопления жилых домов не допущено", - сказал собеседник агентства.

По его данным, из-за подъема уровня воды в реке Колыме остается затопленной 800-метровая взлетно-посадочная полоса и дорожка безопасности в аэропорту Среднеколымска. "Плановых рейсов сегодня нет", - уточнил представитель администрации.

Он добавил, что в пункты временного размещения эвакуированы 8 человек, в том числе 8 детей.

В Среднеколымском районе работает группа спасателей, которые ведут круглосуточный мониторинг гидрологической обстановки, укрепляют береговую линию в зоне риска затопления. Местным жителям рекомендовали эвакуироваться на возвышенные места или специальные эвакуационные пункты.

Население Среднеколымска составляет порядка 3,5 тыс. человек.