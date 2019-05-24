Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП в Кабардино-Балкарии

ТАСС, 24 мая. Один погиб и шестеро человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия трех автомашин на федеральной трассе "Р-217" в Баксанском районе. Об этом в пятницу сообщает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике.

"В 02:47 24 мая 2019 года поступило сообщение о том, что на федеральной автодороге "Р-217" в районе населенного пункта Исламей произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей ВАЗ 2107, ВАЗ 2114 и Mercedes Vito. По предварительной информации пострадали 6 человек, а также 1 человек (1994 года рождения) получил травмы несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

По информации регионального МЧС, пострадавших в аварии доставили в центральную районную больницу города Баксан. Движение на данном участке автодороги открыто.