В Иркутской области ликвидировали природные пожары на площади более 22 тыс. га

ИРКУТСК, 24 мая. /ТАСС/. Природные пожары на площади более 22 тыс. га потушили в Иркутской области, сообщил в пятницу представитель пресс-службы регионального правительства. Лес продолжает гореть на площади 3 187 га.

"За минувшие сутки, 23 мая, в лесном фонде Иркутской области ликвидировано 9 пожаров. Общая площадь потушенных очагов составила 22 тыс. 055,2 га, в том числе 21 тыс. 125,6 га, покрытых лесом. Два очага потушено в Иркутском районе, по одному - в Усольском, Эхирит-Булагатском, Шелеховском, Жигаловском, Заларинском, Братском и Нижнеилимском районах", - говорится в сообщении.

В локализованном состоянии на утро 24 мая в лесном фонде региона зарегистрировали 8 пожаров, в нелокализованном - 1. Лес горит в семи районах области.

В четверг в Иркутской области объявляли штормовое предупреждение, поднялся сильный ветер, который повысил риск возникновения и распространения пожаров. По прогнозу Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе сохранится высокий и чрезвычайно высокий класс пожарной опасности в лесах.

В начале мая в южных районах Иркутской области складывалась сложная ситуация с лесными пожарами: огонь подходил близко к нескольким поселкам в Иркутском районе, в двух из них эвакуировали жителей. Дым от крупного пожара затруднял движение на федеральной трассе Р-255 между Иркутском и Ангарскомю Вечером 8 мая сильный смог наблюдался в Иркутске. Один природный пожар, который угрожал поселку Большое Голоустное, перешел на земли Прибайкальского национального парка, где за сутки из-за сильного ветра площадь возгорания увеличилась с 7 га до 1,25 тыс. га.