СМИ: власти Флориды казнили серийного убийцу

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /ТАСС/. Власти американского штата Флорида в четверг привели в исполнение смертный приговор, вынесенный 65-летнему Бобби Джо Лонгу за убийство десяти женщин в 1984 году. Об этом сообщило информационное агентство Associated Press (AP).

По его данным, Лонг был умерщвлен с помощью смертельной инъекции в тюрьме штата. Он не выразил желания выступить с последним словом и просто закрыл глаза во время казни.

Как информировало AP, американец терроризировал жительниц населенных пунктов на побережье залива Тампа в течение восьми месяцев.

По последним данным неправительственной организации Death Penalty Information Center ("Информационный центр по смертной казни"), в общей сложности смертная казнь разрешена в 30 американских штатах. По состоянию на 1 июля 2018 года приведения ее в исполнение ожидали в США 2738 человек. В период с 1976 года по 12 марта текущего года в США, по подсчетам организации, были казнены 1493 человека. Основным методом является смертельная инъекция.