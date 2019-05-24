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В сельской школе в Якутии 10 учеников обратились к врачам с признаками отравления

Специалисты проверяют санитарные условия при организации питания учащихся

ЯКУТСК, 24 мая. /ТАСС/. Прокуратура Якутии проводит проверку по факту обращения к медикам десяти учащихся сельской школы в Якутии с признаками пищевого отравления. Об этом сообщается в пятницу на сайте ведомства.

"Прокуратура Олекминского района организовала проверку по сообщению об обращении 10 несовершеннолетних обучающихся Мальжегарской школы-сада села Улахан-Мунку за медицинской помощью с признаками пищевого отравления", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе проверки с участием специалистов дадут оценку соблюдению санитарных и иных правил при организации питания учащихся указанной образовательной организации.

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