СМИ: самолет Cathay Pacific произвел вынужденную посадку в Дарвине

"Рейс Cathay Pacific, который вылетел 24 мая из Гонконга в Мельбурн, приземлился в Дарвине без происшествий. Нашим приоритетом неизменно остается безопасность пассажиров и экипажа, и потому рейс был перенаправлен (в Дарвин) в качестве меры предосторожности из-за возникшей технической проблемы с самолетом Airbus A350-900. Мы направили еще один самолет в Мельбурн, а также приняли ряд альтернативных мер для того, чтобы все пассажиры рейса CX105 достигли конечного пункта своего путешествия", - указано в сообщении авиакомпании.