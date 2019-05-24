СМИ: самолет Cathay Pacific произвел вынужденную посадку в Дарвине

СИДНЕЙ, 24 мая. /ТАСС/. Пассажирский самолет Airbus A350-900 авиакомпании Cathay Pacific, летевший из Гонконга в Мельбурн, совершил в пятницу вынужденную посадку в международном аэропорту Дарвина. Как сообщает портал 9News, причиной стали проблемы с двигателем воздушного судна.
A @cathaypacific plane bound for Sydney has landed safely in Darwin after a suspected leak. It was flying from Hong Kong when it was forced to turn around over Katherine around 730am. @9NewsAUS #9News pic.twitter.com/QKx9UNZyHv— Rosanna Kingsun (@rosannakingsun) 23 May 2019
"Рейс Cathay Pacific, который вылетел 24 мая из Гонконга в Мельбурн, приземлился в Дарвине без происшествий. Нашим приоритетом неизменно остается безопасность пассажиров и экипажа, и потому рейс был перенаправлен (в Дарвин) в качестве меры предосторожности из-за возникшей технической проблемы с самолетом Airbus A350-900. Мы направили еще один самолет в Мельбурн, а также приняли ряд альтернативных мер для того, чтобы все пассажиры рейса CX105 достигли конечного пункта своего путешествия", - указано в сообщении авиакомпании.