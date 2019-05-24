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СМИ: самолет Cathay Pacific произвел вынужденную посадку в Дарвине

По данным портала 9News, он приземлился без происшествий

СИДНЕЙ, 24 мая. /ТАСС/. Пассажирский самолет Airbus A350-900 авиакомпании Cathay Pacific, летевший из Гонконга в Мельбурн, совершил в пятницу вынужденную посадку в международном аэропорту Дарвина. Как сообщает портал 9News, причиной стали проблемы с двигателем воздушного судна.

"Рейс Cathay Pacific, который вылетел 24 мая из Гонконга в Мельбурн, приземлился в Дарвине без происшествий. Нашим приоритетом неизменно остается безопасность пассажиров и экипажа, и потому рейс был перенаправлен (в Дарвин) в качестве меры предосторожности из-за возникшей технической проблемы с самолетом Airbus A350-900. Мы направили еще один самолет в Мельбурн, а также приняли ряд альтернативных мер для того, чтобы все пассажиры рейса CX105 достигли конечного пункта своего путешествия", - указано в сообщении авиакомпании.

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