В Пермском крае загорелся магистральный газопровод

ТАСС, 24 мая. /ТАСС/. Разрыв трубы магистрального газопровода СРТО - Урал произошел в Чусовском районе Пермского края. Пострадавших нет, сообщается в справке-докладе Ситуационно-аналитического центра Минэнерго в пятницу.

"24 мая в 03:45 в Чусовском районе на 1606-м километре магистрального газопровода СРТО - Урал (ДЗО ПАО "Газпром" - ООО "Газпром Трансгаз Чайковский") произошел разрыв трубы диаметром 1400 мм с последующим возгоранием газа. По системе телемеханики отключен участок газопровода 1555 - 1647 километр. Пострадавших нет. Последствий для потребителей нет", - говорится в документе.

В САЦ уточнили, что транспорт газа осуществляется в прежних объемах путем загрузки дополнительных мощностей, ведутся аварийно-восстановительные работы.

В пресс-службе регионального главка МЧС журналистам сообщили, что ближайший населенный пункт находится в 7 км от места пожара. "24 мая в 05:50 (03:50 мск) поступила информация о том, что в районе населенных пунктов Вереино, Мульково местные жители видят зарево. Угрозы жизнедеятельности нет, угрозы распространения пожара на лесной массив нет", - уточнили в МЧС.