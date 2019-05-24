На газопроводе в Пермском крае ликвидировали открытое горение

ПЕРМЬ, 24 мая. /ТАСС/. Открытое горение на участке газопровода в Чусовском районе Пермского края, где ранее произошел разрыв трубы, ликвидировали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Трансгаз-Чайковский", управляющей газопроводом.

"Транспорт газа идет в штатном режиме, аварийный участок отключили, никто не пострадал, пожара нет. Сейчас все спокойно", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Чусовском районе Пермского края на 1606-м км магистрального газопровода СРТО - Урал разорвалась труба диаметром 1400 мм и загорелся газ. Газ транспортируется в обычных объемах за счет загрузки дополнительных мощностей, ближайшие населенные пункты в 7 км от места инцидента. Угрозы их жителям нет.

По магистральному газопроводу СРТО - Урал ведется поставка газа из северных районов Тюменской области в регионы Урала и Поволжья. Газопровод запущен в 1990 году, его протяженность составляет порядка 870 км.