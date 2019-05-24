Женщина упала с трапа самолета в аэропорту Пулково

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Прилетевшая из Туниса пожилая женщина упала с трапа самолета в петербургском аэропорту Пулково в пятницу утром. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, пострадавшая находится в реанимации.

"Женщина 1945 года рождения прибыла в Петербург из Туниса. При прохождении трапа самолета оступилась и упала. Пострадавшую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. На данный момент она находится в реанимации", - сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел в пятницу около 06:00 мск. Источник также уточнил, что первую помощь пострадавшей оперативно оказали сотрудники аэропорта.

В пресс-службе управляющей петербургским аэропортом Пулково компании "Воздушные ворота Северной столицы" ТАСС подтвердили факт инцидента, отметив, что женщина упала с нижних ступеней трапа.

"Оборудование аэропорта исправно, на других пассажиров ситуация не повлияла", - отметили в пресс-службе.

В новость были внесены изменения (10:12 мск) — добавлена информация аэропорта