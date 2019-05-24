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ФСБ пресекла работу четырех подпольных оружейных мастерских

Сотрудники ведомства изъяли 74 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства , 57 пистолетов и револьверов и многое другое
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© Снимок с видео/ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ России выявили четыре подпольные оружейные мастерские. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Прекращена деятельность четырех подпольных мастерских по модернизации оружия и производству боеприпасов, оснащенных специализированным оборудованием", - отметили в ФСБ.

У жителей Республики Крым, Москвы, Московской, Челябинской и Рязанской областей изъято 74 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства - два пулемета, три автомата, два пистолета-пулемета, 57 пистолетов и револьверов, 10 карабинов и винтовок. Также обнаружено шести ручных осколочных гранат, 12,5 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), около 100 основных частей к оружию, более 5,5 тыс. патронов различного калибра и свыше 10 тыс. комплектующих для их изготовления.

В ФСБ уточнили, что преступная группа причастна к восстановлению в подпольных мастерских боевых свойств гражданских образцов оружия, изготовлению боеприпасов и их последующему сбыту. Ее деятельность была пресечена совместно с сотрудниками МВД. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

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