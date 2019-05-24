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В Воронежской области задержан мужчина, незаконно поставивший на учет более 50 иностранцев

Злоумышленник осуществлял сбор и подготовку комплекта документов для получения иностранными гражданами правовых статусов

ТАСС, 24 мая. Более 50 иностранных граждан незаконно поставил на учет мужчина в Воронежской области. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в отношении него возбуждено уголовное дело.

"Установлено, что злоумышленник осуществлял сбор и подготовку комплекта документов для получения иностранными гражданами правовых статусов, дающих право на проживание и работу в России. Часть документов являлась поддельной либо содержала в себе недостоверные сведения. Таким образом, он организовал незаконное пребывание на территории России более 50 иностранцев", - сказала она.

По словам представителя МВД, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции").

"При обысках в офисе, арендованном подозреваемым, и по месту его жительства обнаружены системные блоки, ноутбуки и мобильные телефоны. Изъяты паспорта иностранных граждан, а также копии и оригиналы различных документов", - заключила Волк.

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