Суд заочно приговорил экс-юриста ЮКОСа Ивлева к 10 годам колонии

МОСКВА, 24 мая /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы приговорил заочно к 10 годам колонии бывшего адвоката нефтяной компании "ЮКОС" Павла Ивлева, признав его виновным в отмывании и присвоении $14 млрд, а также в уклонении от уплаты налогов, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы, без штрафа. Дополнительно назначить наказание в виде запрета работать в адвокатуре в РФ в течение трех лет. Признать также право потерпевших на удовлетворение гражданских исков", - огласила приговор судья Марина Сырова.

Ивлев, который живет в Нью-Йорке, заочно арестован в РФ с конца 2012 года. По материалам дела, в 2001-2002 годах Ивлев в составе организованной группы под руководством экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского способствовал хищению $14 млрд, часть которых была легализована.