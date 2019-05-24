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Детсад на Сахалине закрылся на карантин из-за острого гастроэнтерита

Количество заболевших детей пока не известно

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 мая. /ТАСС/. Детский сад "Ивушка" в Южно-Сахалинске закрылся из-за заболевания детей острым гастроэнтеритом. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"В детском саду "Ивушка" в Южно-Сахалинске на этой неделе зафиксирован случай заболевания детей острым гастроэнтеритом. Для предупреждения распространения инфекции учреждение закрыли на карантин", - говорится в сообщении.

Во всех помещениях, группах и пищеблоке учреждения проводится дезинфекция. Количество заболевших детей пока не уточняется.

По информации мэрии, ситуация находится на контроле департамента образования и Роспотребнадзора, причины возникновения инфекции у воспитанников устанавливаются. Заболевших детей направили на амбулаторное лечение.

Как сообщили ТАСС в управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области, всего на этой неделе в Южно-Сахалинске зафиксировано 85 случаев заболевания острыми кишечными инфекциями.

Гастроэнтерит - воспалительное заболевание желудка и кишечника, сопровождаемое рвотой, диареей, коликами, слабостью и иногда температурой. Вирус передается воздушно-капельным путем или через немытые руки.

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