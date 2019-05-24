Неизвестный напал на полицейского в Тульской области

ТАСС, 24 мая. Полицейские ведут розыск неизвестного, напавшего на сотрудника полиции в Тульской области. Как сообщил ТАСС руководитель пресс-службы областного УМВД Андрей Ярцев, сотрудник госпитализирован.

"В управление МВД по Тульской области поступило сообщение о совершении противоправных действий в отношении полицейского. В настоящее время сотрудник полиции госпитализирован", - сказал он.

По его словам, сотрудники полиции принимают необходимые меры для поиска и задержания неизвестного. "Информация о том, что у полицейского было отобрано табельное оружие не соответствует действительности", - отметил Ярцев.