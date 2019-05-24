Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан считает, что следователь ФСБ ему угрожает

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Обвиняемый в шпионаже гражданин США Пол Уилан считает, что следователь ФСБ угрожал ему и унижал его достоинство, передает корреспондент ТАСС из зала Лефортовского суд Москвы.

Что известно о Поле Уилане — американце, которого задержали в РФ по подозрению в шпионаже

"Я заявляю отвод капитану ФСБ следователю Алексею Хижняку - он оскорбляет мое достоинство и угрожает моей жизни", - заявил Уилан в суде.

Судья в ответ пояснил Уилану, что тот может заявлять отводы только составу суда или прокурору, но не следователю. "Я понимаю это, но что мне делать, если мои права нарушаются?" - ответил судье Уилан.

Лефортовский суд в пятницу рассматривает ходатайство о продлении Уилану срока содержания под стражей. После проведения вводной части заседания в открытом режиме суд удалил публику из зала.