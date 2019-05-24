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Дело Пола Уилана

Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан считает, что следователь ФСБ ему угрожает

Гражданин США заявил, что следователь Алексей Хижняк унижал его достоинство
Пол Уилан Дмитрий Серебряков/ТАСС
Описание
Пол Уилан
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Обвиняемый в шпионаже гражданин США Пол Уилан считает, что следователь ФСБ угрожал ему и унижал его достоинство, передает корреспондент ТАСС из зала Лефортовского суд Москвы.

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"Я заявляю отвод капитану ФСБ следователю Алексею Хижняку - он оскорбляет мое достоинство и угрожает моей жизни", - заявил Уилан в суде.

Судья в ответ пояснил Уилану, что тот может заявлять отводы только составу суда или прокурору, но не следователю. "Я понимаю это, но что мне делать, если мои права нарушаются?" - ответил судье Уилан.

Лефортовский суд в пятницу рассматривает ходатайство о продлении Уилану срока содержания под стражей. После проведения вводной части заседания в открытом режиме суд удалил публику из зала.

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