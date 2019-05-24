Троих задержанных в Астрахани радикалов арестовали на два месяца

АСТРАХАНЬ, 24 мая. /ТАСС/. Кировский районный суд Астрахани арестовал на два месяца третьего из задержанных участников радикальной группировки, которые планировали нападения с применением самодельных взрывных устройств. Об этом в пятницу ТАСС сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Андрей Хегай.

Накануне суд арестовал на два месяца жителя Краснодарского края, который также входил в состав экстремистского сообщества. "Суд в пятницу избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца еще двум участникам экстремистского сообщества. Оба являются жителями Астраханской области", - сказал Хегай.

Как сообщили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, задержанные являются активными членами молодежного неформального объединения праворадикального толка. Они пропагандировали националистическую идеологию, осуществляли вербовку и координацию деятельности новых участников группировки, организовывали и проводили тактические тренировки с использованием военной экипировки, изготавливали и испытывали самодельные взрывчатые и зажигательные устройства. Кроме того, задержанные планировали нападения с применением самодельных взрывных устройств.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, в ходе обысков по месту жительства подозреваемых были обнаружены взрывчатые вещества, коктейли Молотова, литература с формулами для создания компонентов взрывчатых веществ, патроны, военная экипировка, ножи, фашистская атрибутика, противогазы, а также пневматическое оружие для проведения военно-тактических тренировок. В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества, вовлечение лица в деятельность экстремистского сообщества").

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