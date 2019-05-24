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Дело Пола Уилана

Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан останется в СИЗО до 29 августа

Заседание суда проходило в закрытом режиме

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы в пятницу продлил до 29 августа срок содержания под стражей обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана, передает корреспондент ТАСС.

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"Удовлетворить ходатайство следствия о продлении Уилану меры пресечения в виде содержания под стражей до 29 августа", - огласил постановление судья по итогам заседания, прошедшего в закрытом режиме.

48-летний Пол Уилан, имеющий, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданство Канады и Ирландии, числится руководителем службы безопасности в крупной американской компании Borg Warner, которая базируется в Мичигане и занимается производством различных комплектующих для автомобилей.

28 декабря прошлого года сотрудники ФСБ России задержали его в Москве при проведении шпионской акции. Следственным управлением ФСБ России в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

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