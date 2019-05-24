В Подмосковье женщина за 4 млн рублей заказала убийство подруги из ревности

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Москвичка на почве ревности заказала за 4 млн рублей убийство своей подруги в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По данным следствия, подозреваемая, испытывая личные неприязненные отношения к потерпевшей на почве ревности, решила спланировать убийство 37-летней "соперницы". С этой целью она за 4 млн рублей наняла в качестве исполнителя преступления своего 24-летнего знакомого, который в свою очередь привлек к совершению убийства 18-летнего молодого человека", - сообщила Врадий.

Подозреваемая с соучастниками пригласили женщину на природу в районе села Хотеичи, где после распития спиртного мужчины убили ее ножом. После этого они скрылись.

Следователи задержали подозреваемых - 37-летнюю москвичку и двух жителей Шатурского района области 1995 и 2000 годов рождения. Задержанные на допросе у следователя полностью признали вину и дали показания об обстоятельствах убийство. В ближайшее время СК будет ходатайствовать об их аресте.