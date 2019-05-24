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Дело полковника Захарченко

Суд 10 июня огласит приговор по делу полковника Захарченко

Обвинение настаивает на наказании в виде 15 лет и 6 месяцев колонии строгого режима и штрафе в размере около 495 млн рублей

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы 10 июня огласит приговор по делу бывшего заместителя начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого в коррупции, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Приговор по делу будет оглашен 10 июня в 12:00 мск", - сказала судья Елена Абрамова.

В ходе прений сторон государственный обвинитель попросила признать Захарченко виновным и назначить ему наказание в виде 15 лет и 6 месяцев колонии строгого режима и штрафа в размере около 495 млн рублей. Кроме того, прокурор попросила лишить Захарченко специального звания "полковник" полиции и государственных наград.

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