СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейского в Тульской области

ТАСС, 24 мая. Следователи в Тульской области возбудили уголовное дело по факту совершенного нападения на сотрудника полиции, сообщается на сайте регионального управления СК.

"Следственным отделом по Привокзальному району города Тулы следственного управления СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления... ("Покушение на убийство")", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, инцидент произошел около дома в поселке Косая Гора города Тулы. "Неустановленные лица завладели табельным оружием сотрудника полиции, из которого произвели в него несколько выстрелов", - добавили в управлении.

Сам полицейский находится в больнице с множественными ранениями. На территории области введен план "Перехват". Подозреваемых ищут подразделения МВД и Росгвардии.