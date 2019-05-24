Источник: силовики задержали замруководителя УФНС по Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая. /ТАСС/. Заместителя руководителя управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Ростовской области задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.

Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.

"Задержали заместителя руководителя управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области Ирину Александрову. Она подозревается по ст. 286 УК РФ", - сказал собеседник агентства.

ТАСС пока не располагает официальным подтверждением этой информации.