СК ходатайствует об аресте дагестанского депутата Фикрета Раджабова

МАХАЧКАЛА, 24 мая. /ТАСС/. Следственный комитет ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении депутата Народного собрания Дагестана Фикрета Раджабова и главного специалиста - эксперта управления Росреестра республики Зулейхат Дагировой. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба республиканского управления СК РФ.

Раджабов задержан в рамках уголовного дела о преступном сообществе, деятельность которого связана с незаконным отчуждением земель.

"Следствие ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении депутата Народного собрания Республики Дагестан Фикрета Раджабова и главного специалиста - эксперта управления Росреестра республики Зулейхат Дагировой, задержанных по подозрению в участии в преступном сообществе", - говорится в сообщении.

Кроме того, следствие вышло с ходатайством перед судом об аресте имущества - более 300 объектов недвижимого имущества, принадлежащих членам преступного сообщества на сумму около 20 млрд рублей. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление других соучастников, выявление новых эпизодов деятельности преступного сообщества и закрепление доказательственной базы.

Как сообщалось ранее, в рамках этого же дела задержаны и двое сотрудников Кадастровой палаты Дагестана. ТАСС пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Фикрет Раджабов ("Единая Россия") - председатель комитета Народного собрания (парламента) Дагестана по законодательству, законности, государственному строительству и местному самоуправлению. С 1998 по 2007 год являлся начальником юридического управления администрации города Махачкалы. С 2007 года является депутатом парламента республики. Заслуженный юрист Республики Дагестан.