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Дело сотрудников СК
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Экс-замглавы управления СК по Москве Денис Никандров освободился из колонии по УДО

По словам представителя суда, в администрации учреждения исправительной колонии № 13 характеризовали Никандрова положительно, прокурор не возражал против удовлетворения ходатайства
Денис Никандров Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Денис Никандров
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Бывший заместитель руководителя СК РФ по Москве Денис Никандров условно-досрочно освобожден из колонии. Об этом сообщил ТАСС представитель Тагилостроевского районного суда Нижнего Тагила, который в пятницу удовлетворил ходатайство осужденного.

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"Удовлетворено ходатайство Дениса Никандрова об УДО на неотбытый срок в размере 1,5 года и 11 дней. Администрация учреждения исправительной колонии № 13 характеризовала его положительно, прокурор не возражал против удовлетворения ходатайства", - сказал представитель суда.

Как только решение вступит в законную силу, Никандров будет освобожден из колонии.

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