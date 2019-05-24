Племянница Скрипаля сообщила о передаче в СК записи его недавних телефонных звонков

"Он звонил дважды, один раз в апреле и один раз оставил сообщение на автоответчике <…> Номер определился, номер зарегистрирован в Великобритании, каждый раз номер был разный <…> [Материалы в Следственный комитет] уже передала", - сказала Виктория Скрипаль, отвечая на вопрос корреспонденту ТАСС.

Она пояснила, что решение не сообщать о звонках Сергея Скрипаля ранее приняла самостоятельно. "Мое личное решение <…> Я изначально решила, что мне нужно, чтобы он звонил и разговаривал с мамой. Он позвонил", - уточнила Скрипаль.

В управлении СУ СК по Ярославской области ТАСС сообщили, что к ним документы от Виктории Скрипаль не поступали. "Вероятно, она могла их передать в Центральный аппарат СК России", - предположил собеседник агентства.

По версии британской стороны, 4 марта 2018 года Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", нанесенного на дверную ручку его дома. Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.