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Двенадцать человек погибли в 2019 году при восхождении на Эверест

Каждый год при покорении горы умирают от пяти до десяти спортсменов

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 мая. /ТАСС/. Начавшийся в марте и завершающийся в мае весенний альпинистский сезон в Гималаях в 2019 году запомнится большим наплывом альпинистов на обращенном к Непалу склоне Эвереста. Только в минувший четверг 23 мая, сообщило агентство Reuters, восхождение на высочайший пик планеты (8848 м) совершили 120 человек. Для нескольких из них поход на вершину закончился трагично.

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Житель штата Юта 55-летний Дон Кэш исполнил свою мечту покорить главные вершины на семи континентах Земли и умер сразу же после похода на последнюю из них - на Эверест. Ради вступления в "Клуб семи вершин", в котором состоят их прошлые и будущие покорители, американец бросил работу и посвятил себя альпинизму. В предыдущем восхождении он потерял несколько пальцев на руке от обморожения, но это не помешало ему отправиться на вершину Эвереста. Живым он с нее не вернулся, при спуске с пика у него остановилось сердце.

В последующие сутки, кроме Кэша, во время спуска с Эвереста погибли трое индийцев, в том числе две женщины. Как подтвердило Управление туризма Непала, причинами их смерти стали огромная усталость, нехватка кислорода, обезвоживание организма, что привело к острой сердечной недостаточности. Специалисты считают, что индийцы смогли бы успешно спуститься с Эвереста и остаться живыми, если бы не пробки из-за скопления людей на альпинистском маршруте, где мешали и не уступали друг другу дорогу те, кто поднимался к вершине и уже спускался с нее. 

Известно, что каждый год при покорении Эвереста погибает от пяти до десяти спортсменов. В весенний сезон в 2019 году с вершины не вернулись живыми уже 12 человек. Всего с марта по май совершить восхождения на пик собирались 379 спортсменов. Некоторые из них все еще ждут возможности ступить на альпинистскую тропу. Трафик на ней остается очень напряженным.

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ИндияНепал
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