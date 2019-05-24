Начальник отдела полиции в Орловской области подозревается в избиении задержанного

ОРЕЛ, 24 мая. /ТАСС/. Начальник ОМВД по Дмитровскому району Орловской области Валерий Тихонов подозревается в избиении мужчины, задержанного за административное правонарушение. Об этом в пятницу журналистам сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Юлия Дорофеева.

"Следственные органы СК по Орловской области возбудили уголовное дело в отношении начальника ОМВД России по Дмитровскому району полковника полиции Валерия Тихонова по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Дело было возбуждено после придания огласки видеозаписи, на которой видно, как он избивает мужчину, и проведенной проверки", - сказала Дорофеева.

По данным следствия, Тихонов, находясь в служебном помещении, применил физическое насилие к местному жителю, доставленному в отдел полиции за совершение административного правонарушения. Личность потерпевшего установлена. В отношении Тихонова рассматривается вопрос об отстранении от занимаемой должности.