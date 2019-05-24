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Сотрудник УФСИН по Смоленской области задержан за взятку от осужденного

Следствие будет ходатайствовать о домашнем аресте подозреваемого

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Сотрудник исправительного центра в Смоленской области задержан по подозрению в получении взятки от осужденного за подготовку материалов об УДО. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

"В мае текущего года начальник изолированного участка, функционирующего как исправительный центр при исправительной колонии №1 регионального УФСИН России, получил от осужденного взятку за подготовку и направление в суд материалов об условно-досрочном освобождении", - сообщает СК в своем канале в мессенджере WhatsApp.

Подозреваемый задержан, следствие будет ходатайствовать о домашнем аресте фигуранта. Сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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