Арестованному полковнику ФСБ Черкалину понравилась тюремная каша

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не имеет жалоб на условия содержания в СИЗО. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

"Я посетил Черкалина в изоляторе. Он находится в двухместной камере СИЗО "Лефортово" с горячей водой, работающим телевизором, холодильником. У него есть все необходимое, ни на что он не жалуется. Также офицер ФСБ сообщил, что доволен рационом СИЗО. Ему понравился суп с гречкой, картофелем и курицей, понравились и каши", - сказал правозащитник.

По словам Мельникова, Черкалин заявил наблюдателям, что не имеет проблем со здоровьем и занимается спортом во время прогулок. "Он содержится в камере вместе с бывшим сотрудником правоохранительных органов. По словам Черкалина, у них сложились нормальные отношения", - заключил Мельников.

Черкалин является фигурантом двух уголовных дел. По данным следствия, Черкалин получил взятку в $850 тыс. от главы одной из коммерческих фирм за общее покровительство в период с 2013 по 2015 годы.

По второму делу кроме Черкалина проходят двое его бывших подчиненных - Дмитрий Фролов и Андрей Васильев, а также разыскиваемые бывший член общественного совета ФСБ Владимир Столяренко и член правления ОАО "АКБ "Еврофинанс Моснарбанк" Александр Бондаренко. Фролов и Васильев в 2011 году, являясь действующими сотрудниками ФСБ, действуя в составе организованной группы, используя служебное положение и авторитет занимаемой должности, ввели в заблуждение потерпевшего Сергея Гляделкина и убедили его передать им долю в уставном капитале ООО "Юрпромконсалтинг" на общую сумму 490 млн рублей. За это они пообещали потерпевшему прекратить уголовное преследование, которое ставило под угрозу реализацию инвестиционных проектов бизнесмена по строительству жилых домов на территории Москвы. После получения прав на имущество потерпевшего все было распределено между участниками группы.

Фролов и Васильев ранее были уволены с военной службы по компрометирующим обстоятельствам, вину они не признают.