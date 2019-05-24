Суд оставил в СИЗО обвиняемого во взятке и хищениях бывшего вице-губернатора Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд на три месяца продлил меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну, которого обвиняют в получении двух взяток и мошенничестве при строительстве стадиона к чемпионату мира по футболу. Как сообщил ТАСС адвокат Оганесяна Дмитрий Попов, защита бывшего вице-губернатора уже подала жалобу на продление ареста.

"Мера пресечения продлена на три месяца - до августа. Жалоба на решение горсуда уже также подана стороной защиты", - сказал собеседник агентства. По его словам, на данный момент Оганесян продолжает знакомиться с материалами уголовного дела, которые занимают 104 тома. "Процесс [ознакомления] движется к завершению", - добавил защитник.

Оганесян занимал пост вице-губернатора Петербурга по строительству с 2013 по 2015 год и курировал строительство стадиона "Санкт-Петербург" на Крестовском острове.

По версии следствия, он вместе с бывшим замглавы комитета по строительству Санкт-Петербурга Александром Янчиком создал организованную преступную группу, получил от руководителя компании "Театрально - декорационные мастерские" (ТДМ) взятку более чем в 22 млн рублей, которая была выплачена за содействие в заключении контракта на поставку табло для стадиона. Кроме того, еще 50 млн рублей аванса были направлены на счета ТДМ. Следствие также считает, что Оганесян участвовал в хищении аванса, его действия были квалифицированы по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

Еще одну взятку, по версии следствия, бывший чиновник получил от руководства компании "Стройэлектромонтаж-5" за помощь при заключении контрактов на художественную подсветку стадиона. Помимо Оганесяна, по делу проходят еще восемь фигурантов.