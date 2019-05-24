Суд Петербурга оставил в силе решение о прекращении дела владельца банка "Гефест"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение о прекращении уголовного дела в отношении владельца компании-оператора наружной рекламы "Руан" и банка "Гефест" Вячеслава Ананских, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти во время обысков. Об этом в пятницу сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

"Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений постановление Василеостровского районного суда о прекращении уголовного дела в отношении Вячеслава Ананских", - говорится в сообщении.

Осенью 2017 года в квартире у Ананских был проведен обыск в рамках уголовного дела об осуществлении незаконной банковской деятельности. По версии следствия, через банк "Гефест" с января 2013 по ноябрь 2016 года производилось незаконное обналичивание денег за вознаграждение в размере не менее 6,5% от суммы. В ходе обысков Ананских нецензурно выражался в адрес оперативников, а также ударил сотрудника УФСБ. Уголовное дело было возбуждено по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". В феврале этого года Василеостровский районный суд прекратил дело в отношении Ананских, назначив ему штраф в 90 тыс. рублей. Это решение было обжаловано прокурором и потерпевшим.