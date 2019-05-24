В Лионе на пешеходной улице произошел взрыв

ПАРИЖ, 24 мая. /ТАСС/. По меньшей мере восемь человек пострадали в результате взрыва, который произошел в пятницу на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона. Об этом сообщила газета Le Progres .

По данным издания, речь идет о взрывном устройстве, которое было спрятано в сумке вместе с болтами и гвоздями.

Отмечается, что среди пострадавших есть восьмилетний ребенок. У раненых зафиксированы преимущественно ранения нижних конечностей.

Префектура региона Овернь-Рона-Альпы и Рона подтверждает информацию о взрыве. Сейчас район вокруг места происшествия возле пересечения улиц Виктора Гюго и Сала оцеплен полицией, на месте работают саперы.