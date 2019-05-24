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Взрыв на пешеходной улице в Лионе
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В Лионе на пешеходной улице произошел взрыв

Пострадали не менее восьми человек, сообщает Le Progres
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© EPA-EFE/Frederic Scheiber, архив

ПАРИЖ, 24 мая. /ТАСС/. По меньшей мере восемь человек пострадали в результате взрыва, который произошел в пятницу на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона. Об этом сообщила газета Le Progres.

По данным издания, речь идет о взрывном устройстве, которое было спрятано в сумке вместе с болтами и гвоздями.

Отмечается, что среди пострадавших есть восьмилетний ребенок. У раненых зафиксированы преимущественно ранения нижних конечностей.

Префектура региона Овернь-Рона-Альпы и Рона подтверждает информацию о взрыве. Сейчас район вокруг места происшествия возле пересечения улиц Виктора Гюго и Сала оцеплен полицией, на месте работают саперы.

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