Взрыв на пешеходной улице в центре Лиона. Главное

На улице в центре Лиона произошел взрыв. По одной из версий, сработало взрывное устройство. В результате пострадало более 10 человек.
Что произошло
В пятницу 24 мая на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона произошел взрыв. Следствие предполагает, что речь идет о взрывном устройстве с поражающими элементами.
На место происшествия вызвали саперов, которые обследуют район на предмет взрывчатки.
Прокуратура начала расследование в связи с покушением на убийство. К нему подключилось Антитеррористическое подразделение парижской прокуратуры.
Сколько человек пострадало
Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил об отсутствии погибших.
Согласно сообщениям BFMTV, в результате взрыва в Лионе пострадали 13 человек. Число раненых постоянно увеличивается. Среди пострадавших - восьмилетний ребенок. Газета Le Progres сообщает, что взрывное устройство было спрятано в сумке вместе с болтами и гвоздями.
Российское посольство во Франции пока не обладает информацией о наличии среди пострадавших граждан РФ.
Что известно о подозреваемых
У полиции уже есть подозреваемый. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина оставил сумку возле булочной на пешеходной улице. Он подъехал туда на велосипеде около 17:30 по местному времени (18:30 мск).
Отмечается, что его лицо на видеозаписи скрыто за капюшоном и темными очками. Тем не менее правоохранители уже установили его личность.
Как отреагировали власти
Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил поддержку пострадавшим и их семьям. Он сделал заявление в прямом эфире на YouTube-канале французского видеоблогера Hugo Decrypte.
"Я не могу говорить об ущербе после взрыва в Лионе, однако сейчас известно, что нет жертв, только пострадавшие, - сказал Макрон. - Я бы, конечно, хотел выразить слова поддержки пострадавшим и их семьям".