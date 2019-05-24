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Взрыв на пешеходной улице в центре Лиона. Главное

© REUTERS/Emmanuel Foudrot

На улице в центре Лиона произошел взрыв. По одной из версий, сработало взрывное устройство. В результате пострадало более 10 человек.

Что произошло

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В пятницу 24 мая на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона произошел взрыв. Следствие предполагает, что речь идет о взрывном устройстве с поражающими элементами. 

На место происшествия вызвали саперов, которые обследуют район на предмет взрывчатки.

Прокуратура начала расследование в связи с покушением на убийство. К нему подключилось Антитеррористическое подразделение парижской прокуратуры.

Сколько человек пострадало

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Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил об отсутствии погибших.

Согласно сообщениям BFMTV, в результате взрыва в Лионе пострадали 13 человек. Число раненых постоянно увеличивается. Среди пострадавших - восьмилетний ребенок. Газета Le Progres сообщает, что взрывное устройство было спрятано в сумке вместе с болтами и гвоздями.

Российское посольство во Франции пока не обладает информацией о наличии среди пострадавших граждан РФ. 

Что известно о подозреваемых

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У полиции уже есть подозреваемый. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина оставил сумку возле булочной на пешеходной улице. Он подъехал туда на велосипеде около 17:30 по местному времени (18:30 мск).

Отмечается, что его лицо на видеозаписи скрыто за капюшоном и темными очками. Тем не менее правоохранители уже установили его личность.

Как отреагировали власти

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Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил поддержку пострадавшим и их семьям. Он сделал заявление в прямом эфире на YouTube-канале французского видеоблогера Hugo Decrypte.

"Я не могу говорить об ущербе после взрыва в Лионе, однако сейчас известно, что нет жертв, только пострадавшие, - сказал Макрон. - Я бы, конечно, хотел выразить слова поддержки пострадавшим и их семьям".

 

Теги
ФранцияВзрыв на пешеходной улице в Лионе
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