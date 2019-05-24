Взрыв на пешеходной улице в центре Лиона. Главное

В пятницу 24 мая на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона произошел взрыв. Следствие предполагает, что речь идет о взрывном устройстве с поражающими элементами.

На место происшествия вызвали саперов, которые обследуют район на предмет взрывчатки.

Прокуратура начала расследование в связи с покушением на убийство. К нему подключилось Антитеррористическое подразделение парижской прокуратуры.