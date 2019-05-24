Двое жителей Тюменской области подозреваются в покушении на убийство и.о. главы района

ТАСС, 24 мая. Два жителя Ярковского района (Тюменская область) подозреваются в покушении на убийство и.о. главы муниципального образования. Они, как считает следствие, совершили поджог дома, однако предполагаемая жертва успела выбежать на улицу. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Двое жителей Ярковского района 1972 и 1997 годов рождения подозреваются в покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом. По предварительным данным, 23 мая 2019 года ночью подозреваемые с целью совершения убийства совершили поджог надворных построек домовладения, в котором проживает и.о. главы Ярковского района. Женщине удалось спастись, потому что она выбежала из дома", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что на текущий момент следователи устанавливают мотивы подозреваемых. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение в совершении указанного деяния.