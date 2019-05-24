Во Франции распространили кадры с вероятным подозреваемым во взрыве в Лионе

ПАРИЖ, 24 мая. /ТАСС/. Кадр из видеозаписи, на которой, предположительно, запечатлен человек, устроивший взрыв в Лионе, продемонстрировал в эфире телеканал BFM. Информация о его личности по-прежнему не оглашается.
Explosion à Lyon: la photo du suspect diffuséehttps://t.co/WuAznZGd8P pic.twitter.com/pPxl8ab1Cf— BFMTV (@BFMTV) 24 May 2019
На изображении мужчина в черной футболке и светлых шортах везет рядом с собой велосипед. Помимо того, что качество видео с уличной камеры низкое, черты лица мешают разглядеть большие темные очки, а также головной убор. Ранее СМИ сообщали о том, что у подозреваемого на голове был капюшон и кепка с длинным козырьком.
Согласно распространенной ранее информации, речь идет о мужчине в возрасте 30-35 лет. Никаких других данных СМИ не публикуют.