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Присяжные вынесли обвинительный вердикт фигурантам дела об убийстве студента

По версии следствия, в феврале 2017 года они напали с ножом и молотком на гражданина Республики Чад

КАЗАНЬ, 24 мая. /ТАСС/. Присяжные Верховного суда Татарстана вынесли обвинительный вердикт в отношении фигурантов дела об убийстве студента Казанского федерального университета (КФУ) Махджуба Тиджани Хассана. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"По Руслану Архипову и Роману Халилову - обвинительный [вердикт]", - сказала собеседница агентства.

По версии следствия, вечером 16 февраля 2017 года молодые люди, вооружившись ножом и молотком, напали на гражданина Республики Чад, обучавшегося в КФУ. Архипов и Халилов нанесли потерпевшему множественные колото-резаные раны в область грудной клетки и головы. В результате полученных травм студент умер на месте. Следствие считает, что Архипов и Халилов совершили преступление по мотиву межнациональной ненависти.

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