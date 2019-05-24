Присяжные вынесли обвинительный вердикт фигурантам дела об убийстве студента

КАЗАНЬ, 24 мая. /ТАСС/. Присяжные Верховного суда Татарстана вынесли обвинительный вердикт в отношении фигурантов дела об убийстве студента Казанского федерального университета (КФУ) Махджуба Тиджани Хассана. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"По Руслану Архипову и Роману Халилову - обвинительный [вердикт]", - сказала собеседница агентства.

По версии следствия, вечером 16 февраля 2017 года молодые люди, вооружившись ножом и молотком, напали на гражданина Республики Чад, обучавшегося в КФУ. Архипов и Халилов нанесли потерпевшему множественные колото-резаные раны в область грудной клетки и головы. В результате полученных травм студент умер на месте. Следствие считает, что Архипов и Халилов совершили преступление по мотиву межнациональной ненависти.