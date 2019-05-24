Прокуратура не исключает версию "террористического сговора" при взрыве в Лионе

ПАРИЖ, 25 мая. /ТАСС/. Прокуратура расследует обстоятельства взрыва на пешеходной улице в Лионе, из-за которого пострадали не менее 13 человек, следствие не исключает версию "террористического сговора". Об этом, как передает радио France Info , заявила в пятницу министр юстиции Франции Николь Беллубе.

"[Подразделение] прокуратуры Парижа, ответственное за борьбу с терроризмом, открыло расследование по статье "террористический сговор", но нужно дождаться результатов расследования, порученного управлению судебной полиции", - сказала она. Также несколькими минутами ранее в эфире телеканала BFM Беллубе подчеркнула, что "пока рано квалифицировать это [происшествие] как теракт". "Подозреваемый все еще на свободе", - добавила она в интервью телеканалу.

В свою очередь мэр второго округа Лиона Дени Броликье сообщил, что власти смогли вычислить маршрут, по которому передвигался подозреваемый. "Человек, о котором идет речь, попал в поле зрения городских камер, и мы смогли вычислить его маршрут туда и обратно", - сказал он.

Глава окружной администрации добавил, что, согласно данным, которыми он располагает, "взрывное устройство было не очень мощное". "В результате взрыва почти не было ущерба, только разбито стекло в холодильнике, где находилось устройство, - пояснил он. - К счастью, ранения оказались лишь касательными и довольно легкими. Это были металлические элементы, а также осколки стекла".

"Перекресток улиц Гюго и Сала, где произошел взрыв, находится в туристической части города, на ней вечером в пятницу всегда много людей, в том числе и туристов", - подчеркнул Броликье. Кафе Brioche Doree, в котором сработало взрывное устройство, расположено в центральной части Лиона, рядом с главной городской площадью - Белькур. Поблизости от кафе находятся два лицея, где учатся около 2 тыс. детей.