В генконсульстве сообщили, что моряки арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию

АНКАРА, 25 мая. /ТАСС/. Шесть российских моряков, находившихся почти год на арестованном в Турции судне Streamline, смогли сойти на берег и отправиться в Россию. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении генконсульства РФ в Стамбуле.

"Шесть российских моряков, находившихся фактически в плену почти год на сухогрузе "Стримлайн", 24 мая наконец-то смогли сойти на берег и отправиться на родину. Они стали заложниками судебного разбирательства двух турецких хозяйствующих субъектов, претендующих на право владения судном. Положение российского экипажа резко ухудшилось несколько недель назад после того, как турецкая компания "Акча шиппинг", заключившая с россиянами еще в июне 2018 года трудовой договор, и агентирующая фирма "Гандол марин" полностью прекратили обслуживание судна и команды, включая обеспечение моряков питьевой водой, продуктами питания и предоставление медицинской помощи. При этом "Акча шиппинг" отказалась выплачивать россиянам не только заработанные ими за год деньги, но и финансировать их возвращение в Россию", - отмечается в коммюнике.

В российской дипмиссии отметили, что "долгожданный благополучный исход стал возможным благодаря взаимодействию с губернаторством Стамбула и портовыми властями города".

Сухогруз, пришедший из Ростова-на-Дону в Стамбул на ремонт, был арестован в июне 2018 года. По словам капитана, сумма долгов по зарплате перед экипажем превышает $140 тыс. Моряки наняли адвоката и подали в суд документы, предполагалось, что еще в апреле капитан порта примет решение о продаже судна, а деньги пойдут на выплаты морякам, однако этого не произошло.