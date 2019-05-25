В Дагестане произошло повторное землетрясение

ТАСС, 25 мая. Сейсмологи зарегистрировали в субботу ночью в Дагестане повторное землетрясение магнитудой 2,3. Подземные толчки ощутили в городе Буйнакске, сообщил ТАСС представитель пресс-службы Главного управления МЧС по Республике Дагестан.

В пятницу на территории Дагестана произошло более сильное землетрясение магнитудой 4,5. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км.

"25 мая 2019 года произошло второе землетрясение на территории Дагестана. Зафиксированы слабые колебания земной коры. Эпицентр в 3,5 км от населенного пункта Халимбек-аул Буйнакского района, на глубине 1 км, магнитудой 2,3. Подземные толчки ощущались в городе Буйнакске", - говорится в распространенном сообщении.

По информации, полученной от диспетчеров ЕДДС муниципальных образований, жертв и разрушений нет. Объекты экономики работают в штатном режиме.