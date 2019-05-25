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Обновлено 

Три человека погибли и еще один пострадал в ДТП на Ленинградском шоссе

Полиция выясняет обстоятельства происшествия

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Три человека погибли и один получил ранения в результате автоаварии, произошедшей на Ленинградском шоссе в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области.

"ДТП произошло на 47-м км Ленинградского шоссе. Столкнулись фура и три легковых автомобиля. В результате погибли три человека, а еще один пострадал", - рассказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники ДПС и медики. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В новость внесены изменения (07:15 мск) - уточняется количество пострадавших.

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