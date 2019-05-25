У берегов Флориды в океан упал бизнесджет Cessna

ТАСС, 25 мая. По меньшей мере один человек погиб в результате падения в пятницу небольшого самолета Cessna Citation V в Атлантический океан у побережья Флориды. Как говорится в заявлении, распространенном в субботу в Twitter Федерального авиационного управления (ФАУ) США, на борту бизнесджета, по предварительным данным, находился только пилот.

Трагедия произошла приблизительно в 200 км от порта Форт-Лодердейл. Самолет летел из Иллинойса во Флориду. По данным ФАУ, диспетчеры потеряли связь с самолетом примерно за час до катастрофы.

Как отмечает газета The New York Times, после того как Cessna перестала отвечать на запросы диспетчерских служб, военные направили к ней два истребителя F-15. После того как F-15 приблизились к Cessna, бизнесджет начал резко снижаться и упал в океан. Огонь по самолету не открывался, уточнил представитель Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки.