Пожар площадью 150 кв. м произошел в здании в центре Томска

ТОМСК, 25 мая. /ТАСС/. Пожар произошел в субботу в нежилом здании в Томске, по предварительным данным, площадь возгорания составляет 150 кв. м. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В 12:04 (08:04 мск) в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о пожаре в здании гаражного типа на ул. Герцена. Предварительная площадь пожара - 150 кв. м", - говорится в сообщении.

В ликвидации пожара задействованы почти 60 человек и около 20 единиц техники, на место происшествия прибыл начальник главка Олег Еременко.

По предварительным данным, пострадавших нет.