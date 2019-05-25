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В Нижнем Новгороде автомобиль врезался в остановку

Погибла женщина

ТАСС, 25 мая. Автомобиль в субботу утром врезался в остановку в Нижнем Новгороде, один человек погиб, еще пятеро получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

"В Автозаводском районе Нижнего Новгорода водитель автомобиля не справился с управлением и выехал на остановку общественного транспорта. По предварительным данным, в результате ДТП женщина 1952 года рождения получила травмы, несовместимые с жизнью, еще пятеро граждан обратились в медицинское учреждение за помощью", - говорится в сообщении, распространенном ведомством.

По факту аварии полиция проводит проверку.

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