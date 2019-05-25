Источник: подозреваемую в превышении полномочий и.о. главы ростовского УФНС арестовали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мая. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заключил под стражу на два месяца и.о. главы управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области Ирину Александрову, задержанную по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.

"Александрову арестовали", - сказал он, уточнив, что Александровой предстоит провести под стражей два месяца.

Как сообщил источник ТАСС, Александрову подозревают в том, что она, несмотря на выявление схемы необоснованного возмещения НДС, отменила решение об отказе в возмещении налога компании "Дис" на 21 млн рублей, что привело к хищению бюджетных средств.

Официальным подтверждением этой информации от правоохранительных органов и суда ТАСС не располагает.