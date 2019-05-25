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В Нью-Джерси в результате стрельбы в баре пострадали 10 человек

Один человек находится в тяжелом состоянии
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© AP Photo/Matt Rourke, архив

ТАСС, 25 мая. По меньшей мере 10 человек получили ранения в результате стрельбы в баре города Трентон (штат Нью-Джерси). Об этом в субботу сообщило агентство Associated Press.

По его данным, звонок о стрельбе поступил в полицию в 00:25 по местному времени (07:25 мск). Когда правоохранительные органы прибыли на место, то обнаружили, что пять женщин и пять мужчин получили ранения. Все пострадавшие направлены в больницы. Один человек находится в тяжелом состоянии, ему сделали операцию.

Полиция проводит расследование.

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