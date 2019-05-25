В Подмосковье женщина напала на двух полицейских в отделе МВД

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Женщина в отделе полиции в Ивантеевке напала на участкового и сотрудника патрульно-постовой службы. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"23-летняя подозреваемая, находясь в отделе полиции городскому округу Ивантеевка, применила насилие в отношении двух сотрудников полиции, находящихся при исполнении ими должностных обязанностей", - сказал собеседник агентства.

В результате участковый уполномоченный получил раны от укуса, сотрясение мозга и ушибы, сотрудник патрульно-постовой службы - раны от укуса. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Подозреваемая отпущена под подписку о невыезде и надлежащем поведении.