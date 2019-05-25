В Дагестане из-за землетрясения повреждены шесть школ и детсад

МАХАЧКАЛА, 25 мая. /ТАСС/. Здания гимназии, пяти школ и детского сада получили повреждения в результате землетрясения в дагестанском городе Буйнакск. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии Буйнакска.

"Повреждения средней степени получили, по визуальной оценке, семь объектов образования - это гимназия, школы № 2, 3, 4, 6, 7 и детский сад № 18", - сказал представитель администрации.

Информации о разрушениях и жертвах не поступало. Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

В настоящее время в администрации города работает комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, которая предварительно оценила последствия землетрясения и причиненного ущерба.

Для обследования и определения степени поврежденности объектов в город приехал министр региона по делам ГО и ЧС Нариман Казимагомедов, а также врио директора ГАУ "Сейсмобезопасность" Минстроя Дагестана Магомед Магомедов и руководитель комитета архитектуры и градостроительства республики Незир Гусейнов.

Также в результате происшествия пострадали 20 домов в селе Халимбекаул Буйнакского района. "В селе Халимбекаул пострадало 20 домов, в них обвалилась штукатурка, лепка, образовались трещины на стенах. Социально значимые объекты не пострадали, лишь в спортзале школы посыпалась штукатурка. Все объекты будут работать с понедельника в штатном режиме", - рассказали в районной администрации..

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на территории Буйнакского района в ночь на субботу. По данным республиканского главка МЧС, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, эпицентр находился на расстоянии 5 км от села Халимбекаул. Чуть позже было зарегистрировано еще одно землетрясение - магнитудой 2,3 с очагом на глубине 1 км и эпицентром в 3,5 км севернее того же села.